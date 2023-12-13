Hakkari\'de Kar Yağışı ve Sis Etkili Oldu

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Hakkari'de kar yağışı ve sis

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde yerini sisli havaya bıraktı. Kent merkezi beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. Sis nedeniyle kent merkezi adeta kaybolurken, görüş mesafesi ise yer yer 25 metreye kadar düştü.