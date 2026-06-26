Hakkari'de Mobil Sağlık Hizmeti - Son Dakika
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Hakkari'de Mobil Sağlık Hizmeti

26.06.2026 10:44
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Yüksekova'da mobil ekipler, kırsal köylerde kanser taramaları ve sağlık kontrolleri yaptı.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, İran sınır hattında bulunan Çobanpınar ve Onbaşılar köylerinde mobil sağlık hizmeti kapsamında vatandaşlara yönelik tarama çalışması gerçekleştirdi.

Mobil Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekibi ile Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sağlık personeli, İran sınırındaki köylerde vatandaşlara ulaşarak meme, rahim ağzı ve kolon kanseri taramaları yaptı. Ekipler ayrıca tansiyon ve kan şekeri ölçümleri de gerçekleştirdi.

Üç doktor ve bir diyetisyenden oluşan sağlık ekibi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşları yerinde ziyaret ederek gerekli bilgilendirmelerde bulundu. Köylerde belirlenen alanlara gelemeyen vatandaşlara da bulundukları noktalarda sağlık hizmeti verildi.

"DAĞ, TEPE DEMEDEN VE SICAK HAVA KOŞULLARINA RAĞMEN HİZMETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli diyetisyen Kadir Kanat, zorlu yoluculuğun ardından sınır köylerine ulaştıklarını belirterek, "Çobanpınar ve Onbaşılar köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza mobil ekip ve KETEM ekibimizle birlikte hizmet vermeye geldik. Sağlık kuruluşlarına ulaşma imkanı her zaman olmayan vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Dağ, tepe demeden ve sıcak hava koşullarına rağmen hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Belirlediğimiz alanlara gelemeyen vatandaşlara da bulundukları yerlerde ulaşarak gerekli taramaları yapıyoruz. Kan şekeri ve hipertansiyon takiplerinin yanı sıra kanser taramaları da gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımız kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik devam edecek" dedi.

Sağlık ekiplerinin yürüttüğü mobil sağlık hizmetlerinin, ilçe genelindeki diğer kırsal yerleşimlerde de sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de Mobil Sağlık Hizmeti - Son Dakika

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