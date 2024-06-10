Hakkari'de Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası Sonuçlandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kaymakamlık Kupası voleybol turnuvasının final maçı düzenlenirken, turnuvayı polis ekiplerinden oluşan TİM 47 ekibi kazandı.

6 guruptan oluşan 24 takımın katıldığı ve yaklaşık 40 gün süren turnuvada rakiplerini yenen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile TİM 47 takımı finale yükseldi.

Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün spor salonunda düzenlenen final maçı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü (TİM 47) arasında oynandı.

Oldukça çekişmeli geçen setlerde 2-2'lik eşitlik sağlanınca beşinci set oynandı.

Nefeslerin tutulduğu son sette rakibini 15-11'lik skorla 3-2 yenen TİM 47 takımı kupanın sahibi oldu.

Final maçına Kaymakam Ömer Çimşit, beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Nuri Turan ve çok sayıda taraftar katıldı.

Maçın ardından spor salonunda her iki takıma kupa ve madalyaları verildi. Kaymakam Çimşit final maçını kazanan TİM 47 takımını tebrik ederek kupasını verdi.

Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz da TİM 47 takımını tebrik ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ikinci, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de üçüncü oldu. Hepsini canıgönülden tebrik ediyorum. Güzel bir final maçı izledik. Bu turnuvayı düzenlememizin amacı kurumlarımızın kaynaşmasını sağlamak. Bu organizasyonda emeği geçen başta Kaymakamımız olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu tür organizasyonların çoğalmasını sağlamak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bunu da gerçekleştireceğiz." - HAKKARİ