Hakkari\'de Ramazan öncesi market denetimleri başladı

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Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında eş zamanlı denetim başlattı.

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde yurt genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini yoğunlaştırdı. Hakkari'de de ekipler birçok noktada sıkı denetimler başlattı. Ekipler, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Denetimlerde, ürünlerin fiyatlarının fahiş olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Meyve, sebze reyonlarında da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

Ekipler, denetimlerde hijyen şartları, fiyat etiketleri, raf düzeni ve satılan ürünlerin son kullanma tarihlerini inceledi. Zincir marketlerde ve yerel marketlerde kuru gıda, yiyecek içecek; giyim mağazaları reyonlarında ise etiket denetimi yapıldı.

Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerini sıklaştırıldığını belirttiler. - HAKKARİ