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Hakkari'de Vali Yardımcısı yaşlılarla bir araya geldi - Son Dakika
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Hakkari'de Vali Yardımcısı yaşlılarla bir araya geldi

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, Hakkari Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren YADES ekibi tarafından düzenlenen etkinlikte yaşlılarla bir araya geldi. Vali Yardımcısı, yaşlıların sorunlarını dinledi ve gereğinin yapılacağı sözünü verdi.

Hakkari\'de Vali Yardımcısı yaşlılarla bir araya geldi
14.12.2023 - 15:32,  Güncelleme: 15:33
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Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, Hakkari Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren YADES ekibi tarafından düzenlenen etkinlikte yaşlılarla bir araya geldi.

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) binasında faaliyet gösteren seramik atölyesinde vakit geçiren çınarlarla bir araya gelen Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, onlarla sohbet etti. Vali Yardımcısı ile aynı masada oturmanın heyecanını yaşayan yaşlılar, sorun ve sıkıntılarını dile getirdi. Yaşlıların taleplerini not alan Mahmutoğlu, gereğinin yapılacağı sözünü verdi. Yaşlılarla hatıra fotoğrafı çektiren Mahmutoğlu, bu güzel faaliyeti yapan YADES ekibine teşekkür etti.

Yaşlılar ilk defa ziyaret ettikleri seramik atölyesinde Seramik Ustası Yılmaz Onay'ın nezaretinde seramik malzemeleri işlemeye çalıştı. Yaşlılar kendilerine bu imkanın verilmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, "Valimiz Hakkari'ye iyilik için gönderilmiş. Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu'nun etkinliğimize katılması, bizleri çok mutlu etmiştir" dediler.

Hakkari Belediyesi Yaşlı Destek Birimi (YEDAS) ekibi ise 65 yaş üstü aktif yaşlılara yönelik seramik atölyesinde yaşlara yönelik güzel bir faaliyet düzenlediklerini belirterek, "Yapılan faaliyetle yaşlılarımız keyifli zaman geçirdiler. Yaşlarımıza yönelik bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. Vali Yardımcımız Tayyar Emre Mahmutoğlu'nun katılımı ile çınarlarımız daha da mutlu oldular" ifadelerini kullandı.

Yaşlılar, Hakkari Belediyesine ait araçlarla tekrar evlerine bırakıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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