Hakkari'de Vekaletle Kurban Kesim Tanıtımı - Son Dakika
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Hakkari'de Vekaletle Kurban Kesim Tanıtımı

Hakkari\'de Vekaletle Kurban Kesim Tanıtımı

Hakkari İl Müftülüğü, kurban kesim organizasyonunu tanıttı ve destek için vatandaşları davet etti.

05.05.2025 13:56
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Hakkari İl Müftülüğünce, merkez ve köylerde görev yapan görevlilere yönelik "Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısı düzenlendi.

Ulu Camii'nde düzenlenen toplantı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde, 2024 yılı Kurban Bayramı'nda kurban etlerini dağıtmak üzere gönüllü gittiği Zimbabve'de edindiği tecrübeleri ile şahit olduğu durumları paylaşan İl Müftüsü Hüseyin Okuş, "Orada kuru ekmek dahi bulamayan insanların varlığına şahit olduk. Yıllarca et yiyemeyen, bebekleri için mamaya hasret olan anneler, babalar gördük. Bir hisse et alabilmek için saatlerce, hatta günlerce sıra bekleyen fakirlerle tanıştık. Türkiye'den insani yardım konusunda büyük beklentileri olan yöneticilere konuk olduk. Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında bu zor şartlar altında yaşayan Müslüman kardeşlerimiz ile diğer dinden insanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına bir nebze olsun destek verebilmek için başkanlığımızca düzenlenen vekaletle kurban kesim organizasyonunu desteklemek hepimiz için önemli bir vazifedir. Bu hayır işine ciddi sarılmanızı bekliyorum. Görevli bulunduğunuz muhitte vatandaşlarımızı bu organizasyona destek vermeye davet etmenizi, vaaz ve hutbeler ile sosyal medya platformlarında durumu sürekli güncel tutmanızı istiyorum" ifadelerinde bulundu.

Vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 13 bin 500, Filistin'de 11 bin ve yurt dışında ise 5 bin 450 TL olduğunu belirten Müftü Okuş, "Paylaşmak, kardeşliğimizi güçlendirir. Müslüman kendi için istediğini başkaları için de ister. Başkasının çektiği acı ve ızdırabı yüreğinde hisseder. Bu vesileyle vatandaşlarımızı İslami ve insani bu hayır işini desteklemeye davet ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de Vekaletle Kurban Kesim Tanıtımı - Son Dakika

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