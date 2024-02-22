Hakkari'de Zabıta Memuru Toprağa Verildi - Son Dakika
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Hakkari'de Zabıta Memuru Toprağa Verildi

Hakkari\'de Zabıta Memuru Toprağa Verildi

Hakkari Belediyesinde zabıta memuru olarak çalışan Abdullah Özdinç'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi üzerine düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

22.02.2024 15:46  Güncelleme: 15:51
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Hakkari Belediyesinde zabıta memuru olarak çalışan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Abdullah Özdinç, gözyaşları arasında toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 6 çocuk babası Zabıta Memuru Abdullah Özdinç'in cenazesi, zabıta aracı öncülüğünde Van'dan büyük bir araç konvoyu ile Hakkari'ye getirildi. Özdinç'in cenazesi, Sümbül Mahallesi aile mezarlığında binlerce kişinin katılımıyla dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Özel Kalem Müdürü Ahmet Karaçalı, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Zabıta Müdürü Adil Demir, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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