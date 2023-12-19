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Hakkari İl Müftüsü: Din hizmeti sadece camiyle sınırlı kalmamalı - Son Dakika
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Hakkari İl Müftüsü: Din hizmeti sadece camiyle sınırlı kalmamalı

Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, din hizmetinin caminin dört duvarı arasına sıkıştırılamayacak kadar geniş kapsamlı bir hizmet olduğunu belirtti. Müftü Fakirullahoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek sevinç ve üzüntülerini paylaşmanın, merasimlere katılmanın, hastaları ziyaret etmenin ve yetimleri korumanın önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca çocuk ve gençlerin camiye ısınmasının, cami dışında yapılan etkinliklerle mümkün olabileceğini ifade etti.

Hakkari İl Müftüsü: Din hizmeti sadece camiyle sınırlı kalmamalı
19.12.2023 - 12:22,
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Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, din hizmetinin caminin dört duvarı arasına sıkıştırılamayacak kadar geniş kapsamlı bir hizmet olduğunu söyledi.

Müftü Fakirullahoğlu, merkez bağlı Geçitli ve Taşbaşı köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Periyodik aralıklarla merkez ve köylerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten İl Müftüsü Fakirullahoğlu, "Vatandaşların sevinç ve üzüntülerini paylaşmak, mevlit, taziye ve düğün gibi merasimlerinde bulunmak, hastaları ziyaret etmek, yetim ve öksüzleri koruyup kollamak önem arz etmektedir. Bilindiği üzere camiye gelen vatandaşlarımız olduğu gibi camiye gelemeyenler de vardır. Eğer biz din hizmetini cami ile sınırlı tutarsak, camiye gelemeyenleri ihmal etmiş olacağız. Özellikle çocuk ve gençlerin kalplerini camiye ısındırmak, cami dışında yapacağımız etkili ve verimli etkinliklerle mümkün olabilecektir. Onun için cami dışı din hizmetini önemsiyoruz. İmkanlar ölçüsünde açık havada, evlerde ve diğer uygun mekanlarda vatandaşlarımızla içi içe olmaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda ulaşmadığımız bir mezra ve dokunmadığımız bir vatandaşımız kalsın istemiyoruz" dedi.

Daha sonra vatandaşların sorun ve önerilerini dinleyen İl Müftüsü Fakirullahoğlu, vatandaşların samimi yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.

Vatandaşlar da, yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek İl Müftüsü ve beraberindeki heyete teşekkürlerini ilettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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