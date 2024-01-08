Hakkari İl Müftüsü İsrail\'in mallarının boykot edilmesini istedi

Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek, Müslüman Filistin halkı üzerine hak-hukuk tanımaz bir tavırla bomba yağdıran katil İsrail'in mallarının boykot edilmesini istedi.

Müftü Fakirullahoğlu, köy buluşmaları kapsamında il merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Ağaçdibi köyünü ziyaret etti. Köyün girişinde kanaat önderleri ile vatandaşlar tarafından karşılanan İl Müftüsü Fakirullahoğlu, öğle namazının edasından sonra vaaz verdi. İl Müftüsü Fakirullahoğlu, Müslüman Filistin halkı üzerine hak-hukuk tanımaz bir tavırla bomba yağdıran katil İsrail menşeli malların boykot edilmesini istedi. Çocuk ve gençlerin İslami duygularla yetiştirilmesi, helal - haram bilincinin geliştirilmesi ve adet haline getirilen gayri İslami tutum ve davranışların terk edilmesinin önemine vurgu yapan Fakirullahoğlu, akabinde 8 ay gibi kısa bir sürede inşaatı tamamlanıp sergi aşamasına getirilen Ağaçdibi Köyü Camii ve taziye evinde incelemelerde bulundu.

Müftü Fakirullahoğlu, caminin proje aşamasından bitimine kadar yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra bir vatandaşın evine konuk olan Fakirullahoğlu, kanaat önderlerinin dilek ve temennilerini alarak köyden ayrıldı. - HAKKARİ