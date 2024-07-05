Hakkari Valisi Ali Çelik, Fay Hattı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Fay Hattı Çalışmalarını İnceledi

Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli ve Yüksekova fay hattı alanının tespit edilmesi ve deprem üretme sıklıklarının ortaya çıkarılması için yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vali Çelik, bilimin imkanlarını sonuna kadar kullanmanın önemine vurgu yaparak, projenin bölge için deprem risklerini anlamada ve hazırlıklı olmada yardımcı olacağını belirtti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen kazı ve analiz çalışmalarının bölgenin depremsellik haritasının güncellenmesine ve risklerin minimize edilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

05.07.2024 18:41
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Hakkari Valisi Ali Çelik, fay hattı ile ilgili yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Bizlere düşen bilimin verdiği imkanları sonuna kadar kullanmak. Burada da Şemdinli ve Yüksekova fay hattı alanının tespit edilmesi ile fay hattının deprem üretme sıklıklarının ortaya çıkarılması ve fayın gözle görülür bir yapı olup olmadığını tespit etmek için bir çalışma yürütüldü" dedi.

Vali Çelik, beraberindeki heyet ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında yürütülen bilimsel çalışmaları yerinde inceledi. Vali Çelik, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, projenin bölge için önemine dikkat çekti. Vali Çelik, inceleme sırasında yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız acı tecrübelerin tekrarını engellemek, farkındalığı ve bilinirliği arttırmak için bilimin bizlere sunduğu imkanlarla deprem üretme kapasitelerini, sıklıklarını ve süreçlerini tespit etmek için bir proje yürütüyorlar, bu meyanda Prof. Dr. Azad Sağlam Selçuk hocamıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu projeler, bölgemizdeki deprem risklerini daha iyi anlamamıza ve muhtemel depremlere karşı hazırlıklı olmamıza yardımcı olacaktır. 6 Şubat depreminde yaşadığımız asrın felaketinde de tecrübe ettiğimiz üzere, deprem hepimizin hayatını birçok can kaybına neden olacak şekilde etkileyen, ondan sonra oluşturduğu maddi kayıplar açısından da inanılmaz zor bir süreçtir. Rabbim tüm ülkemizi ve vatandaşlarımızı depremlerden, afetlerden korusun" dedi.

"Bizlere düşen bilimin verdiği imkanları sonuna kadar kullanmak" diyen Vali Çelik, şöyle devam etti:

"Burada da; Şemdinli ve Yüksekova fay hattı alanının tespit edilmesi ile fay hattının deprem üretme sıklıklarının ortaya çıkarılması ve fayın gözle görülür bir yapı olup olmadığını tespit etmek için bir çalışma yürütüldü. Bilimsel anlamda güzel veriler ve sonuçlar üretildi. Araştırmacılar, iki büyük deprem arasındaki tekrarlama sıklıklarını karbon testleri ile fayları ve deprem kırıklıklarını gördüler, bu çalışmalar ilerisi için bizlere fikir verecek ve rehber olacak. Dolayısıyla, bu çalışmalarda emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum."

Proje kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından oluşturulan bir ekip, fay hatlarının geçmişteki hareketlerini ve gelecekteki potansiyel tehlikelerini belirlemek amacıyla detaylı kazılar ve analizler gerçekleştirdi. Bu çalışmaların, bölgenin depremsellik haritasının güncellenmesine ve risklerin minimize edilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Bölgenin afet ve yeni yerleşim planlama çalışmalarına katkı sağlayacak olan bu bilimsel çalışmalarda; 30 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde hendek kazılarında numuneler alınacağı kaydedildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari Valisi Ali Çelik, Fay Hattı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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