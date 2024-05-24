Hakkari Valisi Ali Çelik, Yeşilova Camisi'nin temel atma törenine katıldı

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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesindeki Yeşilova Camisi'nin temel atma törenine katıldı.

Projesinde; 450-500 kişi kapasiteli, 310 metrekare alan üzerine kurulan, Kur'an kursu, imam evi (lojmanı), taziye evi olarak da kullanılacak Yeşilova Camisi'nin temel atma töreni dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali Çelik, "Vakit kaybetmeden başlayalım dedik. Sağ olsun herkes gayret ediyor. Bütün vatandaşlarımızın emekleri ve çabaları sayesinde temelini attığımız camimizin en kısa sürede yapımının bitmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi. - HAKKARİ