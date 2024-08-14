Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesindeki köy muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesindeki köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesindeki köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesindeki köy muhtarlarıyla bir toplantı düzenledi. Muhtarlar, köylerin ihtiyaç ve beklentilerini Vali Çelik'e iletti.

14.08.2024 16:43
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesindeki köy muhtarları ile bir araya geldi.

Vali Ali Çelik başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kurum müdürleriyle 17 köy muhtarı katıldı. Toplantıda muhtarları ayrı ayrı dinleyen Vali Çelik, köylerin mevcut durumları ile vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri üzerinde istişarelerde bulundu.

Yapılan toplantıda; köylerindeki asfalt, yol yapım çalışması talepleri başta olmak üzere; ulaşım, sulama kanalı, alt yapı, doğalgaz, elektrik, su, içme suyu ve internet hizmetlerinin arttırılması yönündeki ihtiyaçlarını dile getiren muhtarlar; vatandaşların taleplerini Vali Çelik'e ilettiler.

Vali Çelik, köylerde yaşanan sıkıntılar ve vatandaşların taleplerini imkanlar dahilinde, kurumlarla işbirliği içerisinde çözüme kavuşturmaya çalışacaklarını belirterek; ihtiyaçların en kısa sürede giderilmesi için ilgili birimlere talimatlarını iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesindeki köy muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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