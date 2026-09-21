Hakkari Yüksekova'da YKS'de 434 puan alan görme engelli genç, yol için çağrı yaptı - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da YKS'de 434 puan alan görme engelli genç, yol için çağrı yaptı

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Hakkari Yüksekova\'da YKS\'de 434 puan alan görme engelli genç, yol için çağrı yaptı
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Yüksekova'da YKS'de 434 puan alarak Türkiye 3 bin 320'ncisi olan yüzde 98 görme engelli genç, sokağının yazın toz, kışın çamur nedeniyle kullanılamadığını belirterek yetkililere çağrı yaptı. Üç kardeşin görme engelli olduğunu ve bu yollarda bastonunu kullanamadığını söyledi.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Yüksekova'da YKS'de 434 puan alarak Türkiye 3 bin 320'ncisi olan yüzde 98 görme engelli Kayser Taş, yaşadığı sokağın yol sorunu nedeniyle günlük yaşamında zorluk yaşıyor. Taş ailesi, yazın toz, kışın ise çamur nedeniyle kullanılamayan yolun yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görme engelli Kayser Taş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 434 puan alarak Türkiye 3 bin 320'ncisi oldu. Braille alfabesiyle sınava hazırlanan görme engelli öğrenci, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü'ne yerleşti. Başarısıyla ailesini gururlandıran Taş, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüksekova Kaymakamlığı tarafından da tebrik edildi.

Ancak yüzde 98 görme engelli Taş, Yüksekova'da yaşadığı sokağın yol koşullarının günlük yaşamını zorlaştırdığını belirtti. İki kardeşinin de görme engelli olduğunu söyleyen Taş, özellikle kış aylarında ulaşımın güçleştiğini ifade etti.

"BU YOLLARDA BASTONUMU KULLANAMIYORUM"

Taş, yolun çamur nedeniyle araçların geçişine dahi elverişli olmadığını belirterek, "Üç kardeş görme engelliyiz. Kışın araba kapımıza gelemiyor. Annem kardeşimi kucağına alıp yolun üst tarafına kadar götürmek zorunda kalıyor. Ben bundan sonra baston kullanacağım ama bu çamurlu yollarda bastonumu kullanamam. Bu yolun bir an önce yapılmasını kendim ve kardeşlerim adına talep ediyorum. Bu bizim en doğal hakkımız" dedi.

Komşularından Meliha Bartın ise özellikle kış aylarında ulaşımın ciddi bir soruna dönüştüğünü söyledi. Ailede üç engelli birey bulunduğunu belirten Bartın, çocuklardan birinin yatağa bağımlı olduğunu, annenin zaman zaman çocuğunu sırtında taşıyarak aracın ulaşabildiği noktaya götürdüğünü anlattı.

Kayser Taş'ın üniversite başarısına dikkati çeken Bartın, "Görme engelli olmasına rağmen üniversiteyi kazandı. Fakat yazın tozdan, kışın çamurdan dolayı dışarı çıkmakta zorlanıyor. Bastonunu kullanamıyor" diye konuştu.

Taş ailesi, yıllardır belediye ve muhtara yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını belirterek, yolun incelenmesini ve özellikle engelli bireylerin güvenli ulaşımını sağlayacak şekilde düzenlenmesini talep etti.

Kaynak: ANKA
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