Halı saha maçında kalp krizi: Jandarma uzman çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Halı saha maçında kalp krizi: Jandarma uzman çavuş hayatını kaybetti

Halı saha maçında kalp krizi: Jandarma uzman çavuş hayatını kaybetti
10.07.2026 13:15  Güncelleme: 13:17
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan 26 yaşındaki jandarma uzman çavuş Ferhat Baykir, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Halı saha maçında kalp krizi geçiren jandarma uzman çavuş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. Arkadaşları ile birlikte halı saha maçı yapan 26 yaşındaki jandarma uzman çavuş Ferhat Baykir, fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Baykir, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Baykir, bu gün hayatını kaybetti. Şırnak'ın Uludere ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Baykir'in 10 Mayıs 2022 ile 18 Kasım 2022 tarihleri arasında Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığındaki eğitimini tamamladıktan sonra meslek hayatına başladığı ve 5 Aralık 2022 tarihinden beri Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yaptığı öğrenildi. Bekar olan Baykir"in cenazesinin memleketi Şırnak'ın Uludere ilçesine gönderileceği belirtildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı da vefat haberinden dolayı duyulan üzüntüyü ifade ederek bir başsağlığı mesajı yayımladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Viranşehir, Kalp Krizi, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Yerel, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Halı saha maçında kalp krizi: Jandarma uzman çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika

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