Halikarnas Balıkçısı’nın yaşamını anlatan “FİLOS”, Bodrum’da izleyiciyle buluştu - Son Dakika
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Halikarnas Balıkçısı’nın yaşamını anlatan “FİLOS”, Bodrum’da izleyiciyle buluştu

Halikarnas Balıkçısı’nın yaşamını anlatan “FİLOS”, Bodrum’da izleyiciyle buluştu
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Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın kültürel mirası ve doğaya katkılarını konu alan FİLOS belgeseli, Bodrum'daki gösteriminde izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Orhan Tekeoğlu ve Nurdan Tekeoğlu'nun üstlendiği yapım, iki yıllık araştırmanın ardından tamamlandı ve çeşitli festivallerde ödüller aldı.

Haber: Fatih Bozoğlu

(MUĞLA) - Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın düşünce dünyasını, Bodrum'a kazandırdığı kültürel mirası ve doğaya yönelik çalışmalarını konu alan "FİLOS" belgeseli, Bodrum'da izleyiciyle buluştu.

Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösterime çok sayıda yurttaş katıldı.

Orhan Tekeoğlu ve Nurdan Tekeoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği, yapımcılığını Nurdan Tekeoğlu'nun yaptığı Medya Ton imzalı belgeselde, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın sürgünle başlayan Bodrum yolculuğu anlatıldı.

Belgeselde, Halikarnas Balıkçısı'nın doğaya, denize ve insana duyduğu sevginin yanı sıra Mavi Yolculuk düşüncesi ve Bodrum'un kültürel kimliğine yaptığı katkılar ele alındı.

Yaklaşık iki yıllık araştırmanın ardından tamamlanan belgesele; Ayşe Kulin, Zeynep Oral, Cevat Çapan, Rahmi Eyüboğlu, Saffet Tonguç, Ayşe Temiz, Meltem Ulu, İsmet Cengiz, Sönmez Taner, Oğuz Alpözen ve Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Canbazoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katkı sundu.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları Derya Kabaağaçlı ve Kuki Noonan da belgeselde yer aldı.

"BELGESELİ İZLEYİNCE KENDİMDEN UTANDIM"

Belgeselde Halikarnas Balıkçısı'nı canlandıran Bodrumlu oyuncu Selahattin Paşalı, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın doğaya ve ekolojiye katkılarını belgesel sayesinde daha yakından tanıdığını söyledi.

Paşalı, şunları kaydetti:

"Belgeseli izleyince kendimden utandım. Ben daha çok yazar ve şair kimliğiyle biliyordum. Ekolojik anlamdaki katkılarını bilmiyordum. Eksik kalmışım. Bunları öğrenmek benim için çok keyifliydi."

"BİR KİTAP BİR BELGESEL ORTAYA ÇIKARDI"

"Halikarnas Balıkçısı'nın Yolculuğu" adlı kitabından yola çıkılarak hazırlanan belgeselin ortaya çıkış sürecini anlatan antropolog Meltem Ulu'nunUlu, şöyle konuştu:

"Nurdan Hanım'ın önerisiyle bu yolculuk başladı. 'Halikarnas Balıkçısı'nın Yolculuğu'nu okuduktan sonra, 'Böyle bir iş yapabiliriz ve bu kitaptan yola çıkarak çevreyle ilgili çok güzel bir belgesel olabilir' dedi. O cümle bizi bugünlere getirdi, iyi ki de getirmiş."

Yönetmen ve yapımcı Nurdan Tekeoğlu da "Bir kitap okumak bir belgesel ortaya çıkardı. Ben de bu yolculuktan çok memnunum. Cevat Şakir'in ekolojik yönü çok bilinmiyordu. Ormanların yandığı, zeytinlerin yok olduğu bir dönemde önemli bir ekoloji belgeseli oldu" dedi.

Belgeselde kullanılan arşiv görüntülerine katkı sağlayan Ali Şengün ise çalışmanın çok sayıda festivalde gösterildiğini ve ödüller aldığını belirtti.

FESTİVAL YOLCULUĞU AVRUPA'DA SÜRÜYOR

Dünya prömiyerini 2025 yılında Antalya Film Festivali'nde yapan "FİLOS", 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri ile 11. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nde finalist oldu.

Belgesel, 19 Temmuz Pazar günü Sırbistan'ın Subotica kentindeki Art Cinema Aleksandar Lifka'da gösterildi.

"FİLOS"un festival yolculuğu, 3 Ağustos 2026 tarihinde Green Montenegro Film Festivali'nde yapılacak gösterimle devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Halikarnas Balıkçısı’nın yaşamını anlatan “FİLOS”, Bodrum’da izleyiciyle buluştu - Son Dakika

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