Halil Baykara'ya Duygusal Veda - Son Dakika
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Yerel

Halil Baykara'ya Duygusal Veda

Halil Baykara\'ya Duygusal Veda

Öğrencileri ve okul yönetimi, emekli öğretmen Halil Baykara'ya sürpriz bir veda töreni düzenledi.

04.10.2024 09:32
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İzmir Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Halil Baykara, 48 yıllık meslek hayatına son 10 yıldır görev yaptığı Çiğli Fen Lisesinde öğrenci ve okul yönetiminin sürpriz töreniyle veda etti. Emekli öğretmen, meslektaşları ve öğrencileriyle tek tek vedalaşırken duygu dolu anlar yaşadı.

İlk görev yeri Sivas'ın ardından İzmir'de de çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapan Halil Baykara (65), geçen günlerde emekli oldu. Evli ve 2 çocuk babası Baykara, son 10 yıldır görev yaptığı Çiğli Fen Lisesi'nde okul yönetimi, öğretmen ve öğrenciler tarafından düzenlenen sürpriz uğurlamayla meslek hayatına veda etti. Uğurlamada öğrencilerden yoğun alkış alan Halil öğretmen, duygusal anlar yaşadı. Öğrenciler, 'Halil Hoca' tezahüratları yaparken, okul yönetimi tarafından Baykara'ya okul adına çiçek takdim edildi.

"Allah tüm meslektaşlarıma böyle bir veda nasip etsin"

Öğrencilerin alkışları eşliğinde merdivenden aşağı inerken çok gururlandığını ifade eden Halil Baykara, "Benim için çok anlamlı bir veda töreni oldu. Ömrümün sonuna kadar unutamayacağım. Allah tüm meslektaşlarıma böyle bir veda nasip etsin" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Yaşam, Çiğli, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Halil Baykara'ya Duygusal Veda - Son Dakika

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