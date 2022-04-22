Haliliye belediyesi ile minikler ilk kez Göbeklitepe'de - Son Dakika
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Haliliye belediyesi ile minikler ilk kez Göbeklitepe'de

22.04.2022 18:01

Haliliye belediyesi ile minikler ilk kez Göbeklitepe'de Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ile minikler Megalitik Kültür Rotasına dahil edilen Göbeklitepe'yi ilk kez ziyaret etti.

Haliliye belediyesi ile minikler ilk kez Göbeklitepe'de

ŞANLIURFA - Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ile minikler Megalitik Kültür Rotasına dahil edilen Göbeklitepe'yi ilk kez ziyaret etti.

Şanlıurfalı çocuklar tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'yi ilk kez görme fırsatı buldu. Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. ve Müze Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen etkinlik ile çocuklar, Megalitik Kültür Rotasına dahil edilen Göbeklitepe'yi gezdi. Burada öğretmenleri eşliğinde Göbeklitepe'yi gezen öğrenciler, taşlar üzerindeki figürleri dikkatle inceledi. İlk kez Tarihin Sıfır Noktası Göbeklitepe'ye gelmenin heyecanı yüzlerinden okunan öğrenciler, simülasyon gösterisiyle de tarihe tanıklık etme şansı yakaladı. Tarihi alanda yapılan gezinin ardından amfi bölümüne geçen öğrencilere, Haliliye Belediyesi tarafından Göbeklitepe'ye Yolculuk oyun seti hediye edildi. Gezi boyunca yaptıklarını not alarak unutulmaz bir gün yaşadıklarını ifade eden öğrenciler, düzenlenen etkinlik dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürler etti. Öğretmenler ise birçok öğrencinin ilk kez Göbeklitepe'ye geldiğini aktararak, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Haliliye belediyesi ile minikler ilk kez Göbeklitepe'de
Haliliye belediyesi ile minikler ilk kez Göbeklitepe'de
Haliliye belediyesi ile minikler ilk kez Göbeklitepe'de
Haliliye belediyesi ile minikler ilk kez Göbeklitepe'de

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Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Göbeklitepe, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haliliye belediyesi ile minikler ilk kez Göbeklitepe'de - Son Dakika


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