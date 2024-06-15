Haluk Levent Amasya'da Yağmur Altında Konser Verdi - Son Dakika
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Yerel

Haluk Levent Amasya'da Yağmur Altında Konser Verdi

Sanatçı Haluk Levent, Amasya'da stadyumda sahnenin ses sistemi yağmur nedeniyle çalıştırılamayınca tribüne çıkıp okuduğu şarkılarıyla hayranlarına seslendi. Konserin sonunda, 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' sloganı atan Levent, seyircisiyle İzmir Marşı'nı seslendirdi.

15.06.2024 10:29
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RAFET ÖZTÜRK

(AMASYA)- Sanatçı Haluk Levent, Amasya'da stadyumda sahnenin ses sistemi yağmur nedeniyle çalıştırılamayınca tribüne çıkıp okuduğu şarkılarıyla hayranlarına seslendi. Konserin sonunda, 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' sloganı atan Levent, seyircisiyle İzmir Marşı'nı seslendirdi.

Amasya'da 12- 22 Haziran tarihleri arasında Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki konsere saatler kala yağan yağmur nedeniyle 12 Haziran Stadyumu'na kurulan sahnenin ses sistemi çalıştırılamadı. Yağışın sona ermesinin ardından konser alanına gelen Haluk Levent, önce tribünlere çıkıp hayranlarının arasında şarkılarını seslendirmeye başladı. Sonrasında yeşil sahanın kenarında sevilen şarkılarını solo olarak seslendirmeyi sürdürdü.

Genç bir müzisyeni kırmayıp birlikte şarkı söyleyen Haluk Levent'e tribünden ayran da ikram edildi. Misket Eller Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt'un getirdiği ayranı içip teşekkür eden sanatçı, şehre büyük bir konser vermek için tekrar geleceğini söyledi. Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ise konser öncesinde yaptığı bilgilendirme açıklamasında, ses sisteminin yağmur sebebiyle çalışmadığını söyledi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği konserde Haluk Levent, "Yaşasın tam bağımsız Türkiye" diyerek stadyumdaki seyircilerle İzmir Marşı'nı seslendirdi. Konsere, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi de izledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Haluk Levent Amasya'da Yağmur Altında Konser Verdi - Son Dakika

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