Haluk Levent'in 24 Yıl Önceki İtirafı - Son Dakika
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Haluk Levent'in 24 Yıl Önceki İtirafı

24.07.2026 11:21
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Haluk Levent, Almanya'dan para alarak Bergama'daki altın madeni eylemlerine katıldığını açıkladı.

Sanatçı Haluk Levent, Bergama'da altın madenine karşı düzenlenen eylemlere ve protesto konserlerine katılmak için Alman vakıflarından para aldığını 24 sene önce itiraf etti.

Haluk Levent'in 24 sene önce Almanya'da katıldığı bir konferansta radikal konuşmalar yaptığı ortaya çıktı. Haluk Levent, burada yaptığı konuşmada, altın madeni eylemlerine Alman vakıflarından para alarak katılıdğını itiraf ediyor.

Levent, "Son dönemde büyük sıkıntılar çekiyoruz. Bununla ilgili ben yakında Bergama'ya gidiyorum. Alman vakıfları tarafından parayla örgütlendiğimiz iddia ediliyor son dönemlerde. Alırım parayı da alırım ama Bergama'yı savunmaya da devam ederim" demişti.

Levent, Münih Türkiye Alevi Kültür Merkezi'nde yaptığı bir konuşmada, "Yeni hükümet bizim için kolay bir lokma. Çünkü AK Parti'ye baktığınız zaman tüm eski sabıkalıların şimdi bakan olmaya başladığını göreceksiniz" dedi.

Konuşmalarında Ahbap'ı anlatırken, 'biz parayla ilgilenmiyoruz' diyen Levent, Almanya'dan fonlanan eylemlere katıldığını kabul ediyor. Eylemlere para alarak katıldığını itiraf ediyor.

Kaynak: İHA

Haluk Levent, Almanya, Müzik, Çevre, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Haluk Levent'in 24 Yıl Önceki İtirafı - Son Dakika

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