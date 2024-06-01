Hamas, Biden'ın ateşkes teklifine olumlu yaklaşmaya hazır

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İsrail'in ABD Başkanı Joe Biden tarafından duyurulan ateşkes teklifi ile ilgili açıklama yapan Hamas, "kalıcı ateşkes" temelindeki her türlü öneriye olumlu ve yapıcı bir şekilde yaklaşmaya hazır olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Katar aracılığıyla Hamas'a yeni bir ateşkes teklifi sunduğu yönündeki açıklamasına Hamas'tan yanıt geldi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın konuşmasında geçen maddelere olumlu bakıldığı belirtilerek, "Hamas, kalıcı ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, Gazze'nin yeniden inşası ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesini temel alan ve İsrail'in bağlı kalacağını beyan ettiği her türlü teklife olumlu ve yapıcı bir şekilde yaklaşmaya hazırdır" denildi. Açıklamada, "ABD'nin bu tutumu ve uluslararası ve bölgesel arenada Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiği yönünde oluşan kanaat, halkımızın ve kahraman direniş güçlerinin aminin sonucudur" ifadeleri kullanıldı.

Biden 3 aşamalı ateşkes teklifini açıklamıştı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Katar aracılığıyla Hamas'a yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu duyurarak, yeni önerinin "kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası" olduğunu söylemişti. Biden, 3 aşamadan oluşan önerinin ilk aşamasının 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesini ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünü serbest bırakmasını ön gördüğünü ifade etmişti. Planın 2. aşamasında İsrailli askerler de dahil yaşayan tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekileceğini kaydeden Biden, son aşamada ise Gazze için geniş kapsamlı yeniden inşa planı başlatılacağını belirtmişti. - KUDÜS