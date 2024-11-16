Hamas'tan İsrail'e Füzeli Darbe - Son Dakika
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Yerel

Hamas'tan İsrail'e Füzeli Darbe

Hamas, İsrail'e ait 2 tank ve 1 buldozerin anti tank füzeleriyle vurulduğunu duyurdu.

16.11.2024 07:56
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İsrail'e ait 2 tank ve 1 askeri buldozerin anti tank füzeleri ile vurulduğunu açıklayan Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, saldırılara ait görüntüleri yayınladı.

Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'ndan bir darbe daha geldi. El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Beyt Lahya şehri yakınlarında bulunan işgalci İsrail ordusuna ait 2 tank ve 1 askeri buldozerin "El Yassin 105" tipi anti tank füzeleri ile vurulduğu bildirildi. Saldırılara ait görüntüler yayınlanırken, İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hamas'tan İsrail'e Füzeli Darbe - Son Dakika

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