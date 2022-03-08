Hanımeli Sokağı 6 yaşında - Son Dakika
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Hanımeli Sokağı 6 yaşında

08.03.2022 16:53
Hanımeli Sokağı 6 yaşında

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç tarafından kadınların el emeklerini kazanca dönüştürebilecekleri bir mekan olarak hayata geçirilen Hanımeli Sokağı, 6'ncı yaşına girdi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç tarafından kadınların el emeklerini kazanca dönüştürebilecekleri bir mekan olarak hayata geçirilen Hanımeli Sokağı, 6'ncı yaşına girdi.

6 yıllık süre boyunca kent halkına sunduğu farklı konseptler ile Eskişehir'in önemli renlerinden biri olmayı başaran Hanımeli Sokağı, kadınların da sahiplendiği bir mekan olarak beğeni kazandı. Sokakta örgü, takı, keçe, makrome, bez çanta ve aksesuar gibi ürünlerini satışa çıkaran kadınlar, aile ekonomilerine de katkıda bulunuyor. Satış yapan kadınların yanı sıra alışveriş yapan vatandaşlar da Hanımeli Sokağı'nı çok sevdiklerini vurguluyor.

"Kadın emeğinin daima yanındayız"

Hanımeli Sokağı hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Kadınlarımıza sözünü vermemizin ardından kısa süre içerisinde hizmete sunduğumuz Hanımeli Sokağı, 8 Mart 2016'dan bu yana kentimize farklı bir renk katıyor. Sokağımızın adını 'Hanımeli' koyarak kadınımızın eli değsin, güzel olsun istedik. Kadının yüzü güldüğünde, eşinin ve çocuklarının da yüzü güler diye düşündük. Derneklerimizin de yanımızda olması, birlikte hareket etmemiz, bizim için ayrı bir güç oldu. İmkanları sağladığınız da, niyetiniz iyi ve projeniz de güzelse, açtığınız birimlerin çalışmaması, ilgi görmemesi söz konusu değil. Hanımeli Sokağı'na gelen kadınlarımızın eşlerine de teşekkür ediyorum. Onlar destek vermeselerdi bu noktalara gelemezdik. Hep birlikte bu güzellikleri yaşatmaya devam edeceğiz. Hanımeli Sokağı açıldığı günden bu yana çok sevilip kentimizin bir markası olduysa, bunda herkesin emeği var. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadın emeğinin daima yanında olacağımızı bir kez daha belirtiyorum" diye konuştu.

Eskişehirlilerin yanı sıra kente gezi amaçlı gelen vatandaşların da sıklıkla ziyaret ettiği mekanlardan biri haline gelen Hanımeli Sokağı, İsmet İnönü Caddesi'nde yer alıyor. - ESKİŞEHİR

Hanımeli Sokağı 6 yaşında
Hanımeli Sokağı 6 yaşında
Hanımeli Sokağı 6 yaşında
Hanımeli Sokağı 6 yaşında

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Ahmet Ataç, alışveriş, Eskişehir, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hanımeli Sokağı 6 yaşında - Son Dakika


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