Hapis Cezası Olan Şahıs İzmir\'de Yakalandı

(İZMİR) - İzmir'de, 14 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan genel bilgi toplama uygulamasında, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından aranan bir kişi tespit edldi.

Kesinleşmiş 14 yıl 3 ay 21 gün hapis cezası bulunduğu belirlenen ve gözaltına alınan O.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.