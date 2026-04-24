Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Harmanlı beldesinde kalıcı konutlar ve cami inşaatı incelendi.

Gölbaşı Kaymakam Kadir Algın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen ve Harmanlı Belde Belediye Başkanı Ali Azık ile birlikte Harmanlı Beldesinde yapımı devam eden kalıcı konutlar ile inşa edilecek cami alanında incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen incelemelerde çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Algın projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin önemine dikkat çekti.

Vatandaşların en kısa sürede güvenli ve sağlıklı konutlarına kavuşabilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. - ADIYAMAN