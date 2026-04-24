Harmanlı Beldesinde kalıcı konutlar ve cami inşaatı incelendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Harmanlı Beldesinde kalıcı konutlar ve cami inşaatı incelendi
24.04.2026 11:22  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Harmanlı beldesinde kalıcı konutlar ve cami inşaatı incelendi.

Gölbaşı Kaymakam Kadir Algın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen ve Harmanlı Belde Belediye Başkanı Ali Azık ile birlikte Harmanlı Beldesinde yapımı devam eden kalıcı konutlar ile inşa edilecek cami alanında incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen incelemelerde çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Algın projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin önemine dikkat çekti.

Vatandaşların en kısa sürede güvenli ve sağlıklı konutlarına kavuşabilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Harmanlı, Adıyaman, Gölbaşı, Yerel, Cami, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 11:37:42. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.