Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi Rezervasyonlu Sisteme Geçti - Son Dakika
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Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi Rezervasyonlu Sisteme Geçti

Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi Rezervasyonlu Sisteme Geçti

Osmangazi Belediyesi tarafından hizmete açılan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, kitapseverlerin büyük ilgisini gördükten sonra rezervasyonlu çalışma sistemine geçti. Kütüphane, 10 bin kitaplık koleksiyonu ve konforlu çalışma alanlarıyla dikkat çekiyor.

05.11.2024 16:15  Güncelleme: 16:18
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Osmangazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve hizmete açılmasının ardından kitapseverler ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gören Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, rezervasyonlu çalışma sistemine geçti.

Tasarımı, mimari dokusu ve sahip olduğu kitap koleksiyonu ile dikkat çeken Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, açıldığı günden itibaren kitapseverlerin buluşma noktası haline geldi. İçerisinde Türk klasikleri, dünya klasikleri ve modern edebiyat eserlerinden oluşan 10 bin kitaplık bir kültür hazinesi barındıran kütüphane, rezervasyonlu çalışma sistemine geçti. Kütüphaneden faydalanmak isteyenler, bundan böyle https://kutuphane.osmangazi.bel.tr adresinden üye olup online rezervasyon yaptıktan sonra kütüphanedeki yerini alabilecek. Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, haftanın yedi günü 08.00-20.00 saatleri arasında kitap tutkunlarına ve ders çalışmak isteyen öğrencilere hizmet veriyor.

Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nde misafirlere konforlu bir ortam sağlamayı hedeflediklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyenlere birbirinden güzel çalışma alanları ile hizmet veriyor. Bunun yanı sıra kütüphanenin üst katında yer alan Genç Kafe sayesinde Osmangazili gençler, kütüphaneden aldıkları eserleri okurken kahvelerini de yudumlayabiliyor. Hizmete girdiği tarihten itibaren ziyaretçi akınına uğrayan merkezimiz için rezervasyon sistemi getirdik. Kütüphaneden faydalanmak isteyen yurttaşlarımız, kütüphaneye gitmeden önce https://kutuphane.osmangazi.bel.tr adresinden online rezervasyon yapabilir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi Rezervasyonlu Sisteme Geçti - Son Dakika

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