Hasan Altun’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Gaziantep (İHA) Gaziantep Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hasan Altun mesajında, "Binlerce yıllık geçmişimizle tarihe yön veren bir ruhun temsilcisi ve yönetim şeklimizin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Aziz Milletimiz ile birlikte bağımsızlığımızın nişanı olarak kurduğu Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünü tüm Arabanlı hemşerilerimiz ve Arabanlı üretici çiftçilerimiz ile birlikte kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü, halkın geleceğini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devletinin hükümet şekli Cumhuriyettir" ifadeleri, halkın egemenliğini esas alarak, bireylerin eşit haklara sahip olduğu bir sistemin temelini oluşturmuş, milletimizin iradesini her şeyin üzerinde tuttuğunun bir göstergesi olmuştur. Bu anlayış, bugün de değişmez bir temel olarak bizler için yol göstericidir. Her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan, iktidarın millete ait olduğu Cumhuriyetimizin ilanı, ülkemizde gerçekleştirilen çağdaş bir toplum inşa etme hedefini taşımaktadır. Türkiye Yüzyılı olarak nitelendirdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrında da; eğitimden hukuka, sanayiden tarıma, ticaretten spor, kültür ve sanata ve dahası yeni nesil sektörler olarak adlandırılan dijital dünyadan yerli ve milli projeleriyle gurur kaynağımız olan savunma sanayimize kadar her alanda gerçekleştirilen reformlar sayesinde, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini sürdürmeye kararlıyız. Büyük bir fedakarlık ve gayretler sonucu Kurtuluş Savaşının ardından kurduğumuz Cumhuriyetimizin simgesi olan al bayrağımız, rengini bağımsızlık ve hürriyetimiz uğruna can vermiş Kahraman Şehitlerimizin kanından ve Aziz Milletimizin şanlı direnişinden almaktadır. Bizler de tüm kahramanlarımızın emaneti olan bu aziz vatan toprağı ve şanlı bayrağı, farklılıklarımızı zenginlik olarak gören bir anlayışla, daima korumaya ve geçmişten aldığımız güçle geleceği inşa edecek nesillere anlatmaya, Cumhuriyetimizin değerlerini ve Atatürk'ün ideallerini aktarmaya, onları bu mirası korumaya teşvik etmeye kararlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin 103'üncü yılını idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere; vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükünunu korumak uğruna toprağa düşen Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle, Gazilerimizi şükranla anıyor, Arabanlı hemşerilerim ve Arabanlı üretici çiftçilerimizin ve Avrupa ülkeleri ile dünyanın tüm ülkelerinde yaşayan gurbetçi Arabanlı hemşerilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.