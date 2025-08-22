Hasanbeyli'de Deprem İzi Siliniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hasanbeyli'de Deprem İzi Siliniyor

Hasanbeyli\'de Deprem İzi Siliniyor
22.08.2025 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, deprem sonrası konut ve iş yeri inşaatları hızla devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, rezerv alanı ilan edilen mahallelerde kalıcı konut ve iş yerlerinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde ağır hasar alan kentlerden biri olan Osmaniye'de yıkılan konutların yeninden inşası için başlatılan çalışmalar devam ederken binalar yükselmeye başladı. Hasanbeyli ilçesinde yapımına başlanan 3+1 68 konut, 70 iş yeri ve 600 kişilik camii inşaatı yükselmeye devam ediyor.

Allah'a şükür Osmaniye'de depremin izlerini artık siliyoruz diyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Hasanbeyli ilçemizin merkezindeki rezerv alandayız, çalışmalar son hızla devam ediyor. Burada da Allah'a hamdolsun depremin izleri siliniyor. Burada çok güzel konutlarımız, iş yerlerimiz yapılıyor. Burada 68 konutumuz olacak 3+1 ve 70 de ticari iş yerimiz olacak. Bittiğinde Hasanbeylimizin çehresi değişecek, Hasanbeylimiz zaten çok güzel, çok daha güzel olacak. Burada daha önce camimiz vardı, depremde ağır hasar almıştı. 600 kişilik çok güzel bir camimizin inşaatı da devam ediyor. Hasanbeylimize, Osmaniye'mize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş, Hasanbeyli, osmaniye, Deprem, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hasanbeyli'de Deprem İzi Siliniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Sinan Burhan’ın esprili “avokado“ sorusuna sunucudan bomba yanıt Sinan Burhan'ın esprili "avokado" sorusuna sunucudan bomba yanıt
Erzurum’da düğüne gölge düşüren olay Yarıda kestiler Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler
Galatasaray Zaniolo’nun bonservisini belirledi Galatasaray Zaniolo'nun bonservisini belirledi
Nafaka davasında karar Icardi Wanda’ya servet ödeyecek Nafaka davasında karar! Icardi Wanda'ya servet ödeyecek

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 11:26:21. #7.13#
SON DAKİKA: Hasanbeyli'de Deprem İzi Siliniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.