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Hasarlı binadan hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Hasarlı binadan hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı

Hatay'da polis ekipleri, Arsuz ilçesinde orta hasarlı binada hırsızlık yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzuru ve güvenliği sağlamak amacıyla asayiş uygulamalarına devam ediyor.

09.01.2024 - 21:14,
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Hasarlı binadan hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı

HATAY - Hatay'da polis ekipleri, Arsuz ilçesinde orta hasarlı binada hırsızlık yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzuru ve güvenliği sağlamak amacıyla asayiş uygulamalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde 4 Ocak tarihinde meydana gelen işyeri ve kurumdan hırsızlık olayının şüphelileri olan A.Ç., M.Y. ve G.K.'yı 7 Ocak tarihinde Çetillik Mahallesi'nde orta hasarlı bir binada hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslar, adli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Hasarlı binadan hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hasarlı binadan hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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