Hasta Karga'nın Kasap Dükkanına Yolculuğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hasta Karga'nın Kasap Dükkanına Yolculuğu

Hasta Karga\'nın Kasap Dükkanına Yolculuğu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turan Zeybek, iyileştirdiği karganın her gün dükkanını ziyaret ettiğini anlattı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kasaplık yapan Turan Zeybek'in iyileştirdiği hasta karga, dükkanın günlük müdavimi haline geldi.

Adilcevaz ilçesinde 40 yılı aşkın süredir kasaplık mesleğini sürdüren Turan Zeybek, yaklaşık bir hafta önce iş yerinin önünde hasta halde bir karga buldu. Bitkin durumdaki kargaya et verip bakımını üstlenen Zeybek, kuşun kısa sürede sağlığına kavuşmasını sağladı. Gördüğü ilgiyi unutmayan karga ise o günden sonra her gün kasap dükkanını ziyaret etmeye başladı.

Günde 2-3 kez dükkana geliyor

Günün belirli saatlerinde dükkana uğrayan ve günde 2-3 kez Zeybek'i ziyaret eden karga, kendisine ikram edilen etleri afiyetle yiyor. Kasap ile karga arasında kurulan bu sıra dışı iletişim ve karganın her gün aynı dükkana gelmesi çevredeki vatandaşların da yoğun dikkatini çekiyor.

"Aramızda güzel bir bağ kuruldu"

Karganın artık kendisini tanıdığını ve iş yerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten kasap Turan Zeybek, "Bir hafta önce geldiğinde hastaydı. Et verdim, ilgi gösterdim. O günden beri her gün geliyor. Aramızda güzel bir bağ kuruldu. Umarım bundan böyle de gelmeye devam eder" dedi.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Adilcevaz, Bitlis, Karga, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hasta Karga'nın Kasap Dükkanına Yolculuğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hem alkollü hem ehliyetsiz Ceza kesilince tanıdık kartını oynadı Hem alkollü hem ehliyetsiz! Ceza kesilince tanıdık kartını oynadı
CIA Başkanı Moskova’da üçlü görüşme önerdi CIA Başkanı Moskova'da üçlü görüşme önerdi
Las Vegas’tan Kars’a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4’üncüye bulamadı Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4'üncüye bulamadı
Alevler mahallelere dayanmıştı Muğla ve Antalya’yı kavuran yangında son durum Alevler mahallelere dayanmıştı! Muğla ve Antalya'yı kavuran yangında son durum
İkiz rahipler ve ikiz kilise görevlilerinin yönettiği düğünle ikizler evlendi İkiz rahipler ve ikiz kilise görevlilerinin yönettiği düğünle ikizler evlendi
Gazze’de ateşkes ihlali: 24 saatte 5 ölü Gazze'de ateşkes ihlali: 24 saatte 5 ölü

09:30
Nereden nereye Galatasaray’ın eski yıldızının son halini görenler tanımakta zorlandı
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızının son halini görenler tanımakta zorlandı
09:26
Aziz Yıldırım’ın Oğuz Aydın için aylar önce söyledikleri yeniden gündemde
Aziz Yıldırım'ın Oğuz Aydın için aylar önce söyledikleri yeniden gündemde
08:58
Taliban’dan Trump’a sürpriz çağrı Yer altındaki serveti teklif etti
Taliban'dan Trump'a sürpriz çağrı! Yer altındaki serveti teklif etti
08:46
8 can gitti, 18 kişi hala kayıp Şirketin yaptığı tepki çekti
8 can gitti, 18 kişi hala kayıp! Şirketin yaptığı tepki çekti
08:15
İnfial yaratan görüntü Klimalı odadan müritlerine ayak öptürdü
İnfial yaratan görüntü! Klimalı odadan müritlerine ayak öptürdü
07:39
Samsunspor-Fenerbahçe maçı için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı
Samsunspor-Fenerbahçe maçı için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 09:39:05. #7.12#
SON DAKİKA: Hasta Karga'nın Kasap Dükkanına Yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement