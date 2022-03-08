Hastane yolu yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hastane yolu yenileniyor

08.03.2022 16:27
Hastane yolu yenileniyor

Adıyaman Belediye yaz sezonu boyunca devam edeceği asfalt yenileme çalışmalarına hızlı başladı.

Adıyaman Belediye yaz sezonu boyunca devam edeceği asfalt yenileme çalışmalarına hızlı başladı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen asfalt yenileme çalışmaları şimdide Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolunda başladı. Hastane önündeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, daha önce söz verdikleri yol yenileme çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, "Görev alanımızdaki sorunlu tüm yolları biliyoruz. Hazırladığımız plan doğrultusunda kendi plentimizde ürettiğimiz asfaltımızla, ilimizde yol sorunu kalmayacak" diye konuştu.

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte açılan asfalt sezonunun kendileri için yoğun geçeceğini de belirten Başkan Kılınç, bu yaz mevsiminde kendi tesislerinde ürettikleri asfaltlar ilde asfalt sorununu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini ifade etti. - ADIYAMAN

Hastane yolu yenileniyor
Hastane yolu yenileniyor

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Eşi tarafından öldürülen Remziye Yücel'in cenazesi toprağa verildi Son dakika haberi | Eşi tarafından öldürülen Remziye Yücel'in cenazesi toprağa verildi HASTA YAKINLARININ DARBETTİĞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SAĞLIKÇILARDAN DESTEK HASTA YAKINLARININ DARBETTİĞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SAĞLIKÇILARDAN DESTEK

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman, Hastane, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hastane yolu yenileniyor - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Külçe altın diye çakmak sattılar! 12 kişi mağdur
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 17:15:39. #1.13#
SON DAKİKA: Hastane yolu yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement