Hatalı parklar trafiği olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Hatalı parklar trafiği olumsuz etkiliyor

10.10.2022 09:33
Hatalı parklar trafiği olumsuz etkiliyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde duyarsız sürücüler tarafından yapılan hatalı parklar trafiği olumsuz etkiliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde duyarsız sürücüler tarafından yapılan hatalı parklar trafiği olumsuz etkiliyor.

Aydın'da sabah ve akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşatırken, duyarsız sürücülerin hatalı parkları da trafik akışının sağlıklı olmasının önüne geçiyor. Aydın'ın trafik akışının yoğun olduğu şehir merkezindeki Batı ve Doğu Gazi Bulvarı, Hükümet Bulvarı, Ramazanpaşa Mahallesi Sarraflar mevkii, Adnan Menderes Bulvarı gibi ana arterlerdeki hatalı parklar trafiği olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar, gün içinde trafik ekiplerinin hatalı parklara müdahalesi ile olumsuzluk giderilse de özellikle sabah ve akşam saatlerindeki trafik yoğunluklarında araç sürücülerinin daha duyarlı davranması gerektiğini belirtti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatalı parklar trafiği olumsuz etkiliyor - Son Dakika

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