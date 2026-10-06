Hatay Antakya'da polis, bilinci kapanan bebeği babasının kucağında hastaneye götürdü - Son Dakika
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Hatay Antakya'da polis, bilinci kapanan bebeği babasının kucağında hastaneye götürdü

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Hatay Antakya\'da polis, bilinci kapanan bebeği babasının kucağında hastaneye götürdü
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Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde uygulama yapan motorize trafik polisi, çevreden gelen bağrışmalar üzerine duruma müdahale etti. Bilinci kapanan bebek, babasının kucağında motosiklete alınarak acil servise götürüldü; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da motorize trafik polisi, sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bebeği babasının kucağında motosikletle hastaneye yetiştirdi.

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, gelen bağrışma sesleri üzerine duruma müdahale etti. Ekiplerin yaptığı kontrolde bebeğin fenalaştığı ve ailesinin panik yaşadığı belirlendi. Bunun üzerine motorize trafik polisi, bebeği babasının kucağında motosiklete alarak acil servise götürdü. Bebeğin hastaneye ulaştırıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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