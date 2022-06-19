Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Almanya'da 'Kiel Haftası'na Katıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın Almanya'daki kardeş şehri Kiel'de düzenlenen Kiel Haftası etkinliklerinin ve üç kez dünya şampiyonu olan güreşçi Frank Staebler'in jübile maçının şeref konuğu oldu.

Hatay'ın Almanya'daki kardeş şehri Kiel'in her yıl haziran ayında 'Bir Arada Yaşama Festivali' olarak düzenlediği 'Kiel Haftası' etkinliklerine Kiel Belediye Başkanı Ulf Kamfer'in davetlisi olarak katılan Lütfü Savaş, "Kardeş şehir ile iyi ilişkilerimizi ticari, sosyal ve kültürel açıdan daha ileri noktalara taşıma kararlılığımızı not ettik" diyerek Kiel ve Hatay arasındaki dostluğu pekiştirdiklerini belirtti.

"SPORUMUZUN NE KADAR EŞSİZ GÜZELLİKTE OLDUĞUNU HAVALI BİR ETKİNLİKLE GÖSTERMEK BENİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"

Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Laloviç ve Dünya Hakem Komite Başkanı Antonio Silvestri'nin daveti ile Ludwigburg'a giden Savaş, üç kez dünya şampiyonu olan güreşçi Frank Staebler'in son maçının şeref konuğu oldu. Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren Staebler, "Sporumuzun ne kadar eşsiz güzellikte olduğunu havalı bir etkinlikle göstermek benim için önemliydi" dediği organizasyonda olimpiyat şampiyonu İranlı Mohammadreza Geraei ile güreşti.

Dünyaca ünlü güreşçilerin katıldığı, Ludwigburg MHP Arena'da düzenlenen 'Son Dövüş' etkinliğinde Savaş'a CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da eşlik etti.

Staebler, 5 bini Ukraynalı sporculara olmak üzere, organizasyonun gelirden sosyal amaçlara 10 bin euro bağışlamak istiyor. Staebler, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaştan sonra Doğu Avrupa ülkesinden sporcuları destekleyen kulübün elçilerinden biri.