Hatay Büyükşehir Trafik Zabıtası ile Jandarma Trafik Timi Ortak Denetim Yaptı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı trafik ekipleri ile Jandarma Trafik Timi, toplu taşıma araçları ve sürücülere yönelik ortak denetim yürüttü.

HBB Trafik Şube Müdürlüğü zabıta ekipleri "Paydaş Kurumlarla Birlikte Planlı Müşterek Denetim" projesi kapsamında yurttaşın can sağlığını korumak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, İskenderun ilçesindeki çeşitli noktalarda Jandarma Trafik Timi ile sürücülere yönelik uygulama yaptı. Ekipler tarafından yapılan ortak denetimlerde, Jandarma Trafik sorumluluğundaki yol güzergahı üzerinde trafiği etkileyecek davranışların yanı sıra yolcuların daha konforlu ulaşım sağlaması adına toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirildi. Sürücü belgesi kontrolü ile genel sorgulamanın da yapıldığı denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.