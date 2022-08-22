Hatay Büyükşehir Trafik Zabıtası ile Jandarma Trafik Timi Ortak Denetim Yaptı - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Trafik Zabıtası ile Jandarma Trafik Timi Ortak Denetim Yaptı

22.08.2022 14:20
Hatay Büyükşehir Trafik Zabıtası ile Jandarma Trafik Timi Ortak Denetim Yaptı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı trafik ekipleri ile Jandarma Trafik Timi, toplu taşıma araçları ve sürücülere yönelik ortak denetim yürüttü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı trafik ekipleri ile Jandarma Trafik Timi, toplu taşıma araçları ve sürücülere yönelik ortak denetim yürüttü.

HBB Trafik Şube Müdürlüğü zabıta ekipleri "Paydaş Kurumlarla Birlikte Planlı Müşterek Denetim" projesi kapsamında yurttaşın can sağlığını korumak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, İskenderun ilçesindeki çeşitli noktalarda Jandarma Trafik Timi ile sürücülere yönelik uygulama yaptı. Ekipler tarafından yapılan ortak denetimlerde, Jandarma Trafik sorumluluğundaki yol güzergahı üzerinde trafiği etkileyecek davranışların yanı sıra yolcuların daha konforlu ulaşım sağlaması adına toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirildi. Sürücü belgesi kontrolü ile genel sorgulamanın da yapıldığı denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

YORUMLAR
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Aksaray'da aranan 207 şahıs jandarma tarafından yakalandı Aksaray'da aranan 207 şahıs jandarma tarafından yakalandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hatay Büyükşehir Trafik Zabıtası ile Jandarma Trafik Timi Ortak Denetim Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Büyükşehir Trafik Zabıtası ile Jandarma Trafik Timi Ortak Denetim Yaptı - Son Dakika
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