Hatay Büyükşehir, Kurban Kesim Alanlarında Denetime Devam Ediyor - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir, Kurban Kesim Alanlarında Denetime Devam Ediyor

09.07.2022 15:58

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Kurban Bayramı nedeniyle il genelinde kurban kesim alanlarındaki denetimlerine devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Kurban Bayramı nedeniyle il genelinde kurban kesim alanlarındaki denetimlerine devam ediyor.

HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yurttaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda kurbanlarını kesmeleri için kesim yerlerinde kontrollerini sürdürüyor.

Kurban kesimlerinin hijyenik şartlar altında tüm sağlık koşullarına uygun olarak kesildiğinin altını çizen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Kilisli, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı'nda halkımızın güzel ve rahat bir bayram geçirmeleri için elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz. Mevcut mezbahanelerimizin tamamında kesimlerin bitimine kadar ücretsiz hijyen poşetleriyle ve elemanlarımızla hizmet veriyoruz. Büyükbaş kesim için vatandaşlarımız kasapları kendileri temin ediyor. Bizler Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak toplum ve çevre sağlığını düşündüğümüz için şehrin semt pazarlarını da devreye soktuk. Orada da görevli arkadaşlarımız var. Herkesin bayramını kutluyor, sağlık ve huzur içinde nice bayramlar diliyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hatay Büyükşehir, Kurban Kesim Alanlarında Denetime Devam Ediyor - Son Dakika

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