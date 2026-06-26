Hatay coğrafi işarette Türkiye üçüncülüğüne yükseldi

Hatay, gastronomi alanındaki zenginliği ve kültürel mirasını koruma yolunda tarihi bir başarıya daha imza attı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucunda Arap kebabı, adesiye yemeği, keşşir dolması, zahterli kahke, müşebbek tatlısı ve Antakya kerebici Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Yeni tescillerle birlikte Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısı 70'e yükselirken kent, Türkiye genelinde 3. sıraya yerleşti. UNESCO Gastronomi Şehri unvanına sahip Hatay'ın yöresel değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen "Coğrafi İşaret Tanıtım Programı", Antakya Gastronomi Çarşısı'nda yoğun katılımla düzenlendi.

6 YÖRESEL ÜRÜN DAHA COĞRAFİ İŞARET ALDI

Hatay'ın gastronomi mirasını oluşturan 6 yöresel ürün daha coğrafi işaretle tescillendi. Arap kebabı, adesiye yemeği, keşşir dolması, zahterli kahke, müşebbek tatlısı ve Antakya kerebici Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek kentin coğrafi işaretli ürünleri arasına katıldı. Yeni tescillerle birlikte Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısı 70'e ulaştı. Bu gelişmeyle kent, Türkiye genelinde coğrafi işaretli ürün sayısında 3. sıraya yükseldi. Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın yanı sıra yerel yöneticiler, askeri ve mülki erkan, oda başkanları, kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Programda, coğrafi işaret alan ürünler ile Hatay'ın geleneksel lezzetleri kurulan stantlarda sergilendi.

MASATLI: HATAY 25. SIRADAN 3. SIRAYA YÜKSELDİ

Programda konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yalnızca fiziki yapılarının değil, kültürel değerlerinin de yeniden ayağa kaldırılması için yoğun çaba sarf edildiğini belirtti. Hatay'ın sahip olduğu gastronomik ve kültürel zenginliğin korunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Masatlı, coğrafi işaret çalışmalarının bu anlayışın en önemli parçalarından biri olduğunu ifade etti. Hatay'ın kısa sürede önemli bir yükseliş gerçekleştirdiğini belirten Masatlı, "Hatay, 6 Şubat 2023 tarihinde coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye'de 25. sıradaydı. Bugün ise yeni alınan 6 coğrafi işaretle birlikte 70 tescilli ürüne ulaşarak Türkiye'de 3. sıraya yükselmiştir. Bu başarı, şehrimizin kültürel mirasına sahip çıkma kararlılığının bir sonucudur" dedi. Hatay'ın coğrafi işaret alanında çok daha ileri noktalara ulaşacağını ifade eden Masatlı, halen değerlendirme sürecinde bulunan 50 farklı coğrafi işaret başvurusunun da sonuçlanmasıyla birlikte toplam sayının 120'ye ulaşacağını söyledi. Masatlı, "Bu başvurularımızın da tescillenmesiyle Hatay'ın Türkiye'de birinci sıraya yükseleceğine inanıyoruz. Hatay bu başarıyı fazlasıyla hak ediyor" diye konuştu.

TESCİLLİ ÜRÜNLER HATAY EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Tören alanında kurulan stantlarda coğrafi işaret alan ürünler ile Hatay'ın geleneksel lezzetleri sergilendi. Katılımcılar, kentin asırlardır yaşattığı mutfak kültürünü yakından inceleme fırsatı bulurken, tescillenen ürünler büyük ilgi gördü. Gastronomi Çarşısı'nda sergilenen yöresel ürünler, Hatay'ın kültürel çeşitliliğini ve gastronomi alanındaki güçlü kimliğini bir kez daha ortaya koydu. Programda yapılan konuşmalarda coğrafi işaret tescillerinin yalnızca kültürel mirasın korunmasına değil, aynı zamanda yerel üreticilerin desteklenmesine, ekonomik kalkınmaya ve turizmin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı. Uzmanlar, tescilli ürünlerin ulusal ve uluslararası tanınırlığının artmasının Hatay ekonomisine önemli bir katma değer kazandıracağını ifade etti. Konuşmaların ardından İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt tarafından hazırlanan coğrafi işaret belgeleri, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve protokol üyelerine takdim edildi. Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve stantların gezilmesiyle sona erdi. Depremin yaralarını sarmaya devam eden Hatay, bir yandan şehirleşme çalışmalarını sürdürürken diğer yandan kültürel değerlerini koruyarak geleceğe taşımaya devam ediyor. Coğrafi işaret alanındaki bu yükseliş, Hatay'ın gastronomi ve kültür alanındaki liderliğini güçlendirirken, kentin Türkiye'nin önemli lezzet merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Haber: Hüseyin Zorkun