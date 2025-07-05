Hatay\'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı

Hatay'da yaşanan 3.5 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu.

AFAD verilerine göre, Antakya ilçesinde saat 12.03 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin kent merkezine yakın olması vatandaşlarda paniğe neden oldu. Depremi hisseden vatandaşlar can havliyle kendilerini açık alana attılar. İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım olmadığı öğrenildi. - HATAY