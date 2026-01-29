Hatay\'da UKOME kararıyla 5 ilçeye EDS geliyor

Hatay'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınan kararla 3 köprü trafiğe kapatılırken, 5 ilçeye elektronik denetleme sistemi kurulmasına karar verildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı HBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör Başkanlığında gerçekleştirildi.

UKOME'nin bu ayki toplantısında 25 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Defne ilçesi Şükrü Güçlü Bulvarı üzerinde bulunan Şükrü Güçlü Köprüsü ile Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi 119. Cadde devamında bulunan Bekir Karabacak Köprüsü'nde yenileme çalışmalarına başlanacağından, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla söz konusu köprülerin araç trafiğine kapatılmasına karar verildi.

Ayrıca Dörtyol ilçesi Kocaçay Deresi üzerinde bulunan Karakese Köprüsü'nün trafik açısından risk teşkil edecek şekilde hasarlı olması, can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla köprünün araç trafiğine kapatılması karara bağlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Belen, Antakya, Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinde şehir içi trafik akışını denetlemek için EDS sistemleri kurulması kararlaştırıldı.

Belen ilçesi Çarşı Merkezi Mareşal Çakmak Caddesi üzerinde, uzun süreli parklanmaların önlenmesi amacıyla uygun görülen güzergahta "Azami 20 Dakika Duraklama İzni ve Park Yasağı" uygulanmasına karar verildi.

İl genelinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla, uygun görülen noktalara hız kesici (kasis) yapılması karara bağlandı. - HATAY