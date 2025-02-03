Hatay'da 31 Kaçak Göçmen ve 2 Tutuklama

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Hatay'da 31 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

HATAY - Hatay polis ekiplerince durdurulan minibüste, 31 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 şahıs ise göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede,takibe alınan minibüs Antakya Çevreyolu Gülderen Kavşağında durduruldu.Durdurulan minibüste yapılan incelemede, illegal yollarla ülkeye giriş yapan 31 düzensiz göçmen yakalandı.Göçmenleri batı illerine götüren H.B. ile A.Ö. göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.Yakalanan 31 kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.