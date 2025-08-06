Hatay'da Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Aşağı Kepirce Mahallesi'nde inşası süren 37 köy evindeki çalışmaları yerinde inceledi.
Hatay'da deprem sonrası yeniden inşa süreci tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan çalışmaları takip eden Arsuz ilçesi Kaymakamı Fatih Eroğlu, Aşağı Kepirce Mahallesi'nde inşası süren 37 köy evindeki çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Eroğlu, hak sahiplerinin talep ve beklentilerini dinledi. AFAD personeli ile yüklenici firma yetkililerinden de bilgi alan Eroğlu, çalışmaların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Hatay'da 37 Köy Evi İnşaatı İncelendi - Son Dakika
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