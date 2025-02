Hatay\'da 46 bin 140 Deprem Konutunun Hak Sahibi Belirlendi

Yerel

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da deprem sonrası inşa edilen 46 bin 140 afet konutunun hak sahibi belirlendi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 158 bin bağımsız bölümde çalışmaların sürdüğünü belirterek 2025 yılı sonuna kadar hak sahibi bütün vatandaşların konutlarına yerleşmiş olacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay'da asrın felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar kısa sürede başlamıştı. Asrın felaketi sonrası Cumhuriyet tarihinin en büyük hak sahipliğinin ortaya çıktığı Hatay'da 138 bin 390 konut hak sahibi oluşmuştu. Depremzede vatandaşların sıcak yuvalarına kavuşması için göreve geldiği ilk günden itibaren çaba sarf eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın girişimleriyle çalışmalar sahada hız kazanmıştı. Depremin yaralarını sarmak için yürütülen çalışmalar kapsamında Hatay'da; inşaatı biten, inşaatı devam eden, ihalesi bitmiş olan toplamda 158 bin 200'den fazla bağımsız bölümde çalışmalar sürüyor. Gerçekleştirilen 6 kurada Hatay'da 46 bin 140 bağımsız bölümün hak sahibi belirlenirken Vali Masatlı, 2025 yılı sonuna kadar hak sahibi bütün vatandaşların konutlarına yerleşmiş olacağını söyledi.

Deprem sonrası yürütülen hak sahipliği çalışmaları hakkında bilgi veren Vali Masatlı, "6 Şubat'ta yaşanan asırların afetiyle birlikte coğrafyamız ana karadaki en büyük afetlerden biriyle yüz yüze geldi. Bu afetlerle birlikte konut stoğumuzun neredeyse üçte birinden fazlası da hasar aldı. Bununla beraber Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu başladı. Biz Hatay olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük hak sahipliğini burada almış durumdayız. Yani evi yıkılan, hasar gören vatandaşlarımızla birlikte toplamda bizim 177 bin 591 hak sahibimiz oluştu. Bu vatandaşlarımızda tabii müşterek mülkiyetler var, bunu tek mülkiyete indirdiğimizde de 138 bin 390 konut hak sahipliği oluşmuş oldu" dedi.

"Hatay ilimizde şu an itibariyle 158 bin 200 bağımsız bölümden 46 bin 140'ının hak sahibini 6. kurayla birlikte belirlemiş olduk"

Kura çekimlerinin aralıklarla süreceğini ifade eden Vali Masatlı, 46 bin 140 bağımsız bölümün hak sahibinin belirlendiğini ifade ederek "Şu an itibariyle şehrimizin hemen hemen tamamında yani tüm Hatay genelinde inşaatlarımız büyük bir hızla devam etmektedir. İnşaatı biten, inşaatı devam eden, şu an itibariyle de ihalesi bitmiş olan toplamda 158 bin 200'den fazla bağımsız bölüm mevcut. Tabii ki süreç içerisinde hak sahipliğinin de dışında yeni planlamalar da yapılıyor. Bunu özellikle ifade edebiliriz; çok sürmez ama 190 bin civarı bağımsız bölümü bu noktada bulacağımızı düşünüyorum. Hatay ilimizde şu an itibariyle biraz öncede ifade etmiş olduğum 158 bin 200 bağımsız bölümden 6. kurayla birlikte 46 bin 140'ının hak sahibini belirlemiş olduk. Yani 46 bin 140 vatandaşımıza anahtarlarını teslim ediyoruz. Bir kısmı da şu an itibariyle evlerinde oturuyorlar. Süreç içerisinde peyderpey, aylık olarak, iki ayda bir yine inşaatlarımız tamamlandığı anda vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmiş olacağız" dedi.

"Buradan bize ev çıktı, anahtarını aldık ve evimizi görmeye gideceğiz"

Yeni yuvasının anahtarını teslim alan Ayşe İnceoğlu, "Burası Dikmece deprem konutları. Buradan bize ev çıktı, anahtarını aldık ve evimizi görmeye gideceğiz. Heyecanlı ve umutluyuz. Emeği geçen herkesten rabbim razı olsun. Rabbim devletimizi eksik etmesin. Depremde yaşadığımız acıları unutmak zor ama zaman her şeye ilaç oluyor" dedi.

"Rabbim devletimizden razı olsun, evlerimize göç edeceğimiz için heyecanlıyız"

Yeni yuvasına göç edeceği için heyecanlı olduğunu ifade eden Hasan İnceoğlu, "Telefonumuza mesaj geldi, eviniz hazır dendi. Anahtarımızı alacağız, kısmet olursa göç edeceğiz. Çok güzel, çocuklarımız parkta oynuyorlar. Rabbim devletimizden razı olsun, evlerimize göç edeceğimiz için heyecanlıyız" dedi. - HATAY