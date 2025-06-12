Hatay\'da Afet Konutları İncelendi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesi Beşaslan Mahallesi'nde inşa edilen 41 kırsal afet konutunda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da depremin yaraları sarılıyor. Kent merkezinde TOKİ tarafından yürütülen deprem konutlarında çalışmalar hızla sürerken, kırsaldaki afet konutlarının bir çoğunda da sona gelindi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesi Beşaslan Mahallesi'nde yapımı devam eden 41 afet konutundaki çalışmaları yerinde inceledi.

Son duruma ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı; afetlere dayanıklı ve modern yapılar olarak tasarlanan konutların, vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşması adına büyük önem taşıdığını belirtti. - HATAY