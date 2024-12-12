Hatay'da Aile Faciası - Son Dakika
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Yerel

Hatay'da Aile Faciası

Hatay'da doğal gazdan zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti, gaz sızıntısı tespit edilmedi.

12.12.2024 23:26
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Hatay'da aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili doğalgaz firmasından yapılan açıklamada, ihbarın ardından acil müdahale ekiplerinin bölgeye çok kısa sürede intikal ettiği, yapılan ilk incelemeler sonucu apartman ve dairede tesisat kaynaklı herhangi bir sıkıntı ve gaz sızıntısının tespit edilmediği belirtildi.

Aksa Çukurova Doğalgaz'dan yapılan açıklamada, "12 Aralık'ta saat 16.00 sularında Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Cebike Mahallesi, Düğünyurdu TOKİ Konutları, daire 11 adresli meskende gerçekleşen, muhtelif mecralarda 'TOKİ İskenderun Düğünyurdu'nda Doğal Gaz Zehirlenmesi' başlığıyla yer alan ve adli soruşturma sürecinin henüz devam ettiği olayda, aynı aileden 4 vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini, bir vatandaşımızın ise hastanede tedavi altına alındığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan olaya yönelik olarak yapılan ihbar sonucu olay sonrasında acil müdahale ekiplerimiz, itfaiye ve polis ekipleriyle birlikte bölgeye çok kısa sürede intikal etmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, apartman ve dairede tesisat kaynaklı herhangi bir sıkıntı ve gaz sızıntısı tespit edilmemiştir. Böylesine üzücü bir olayın tekrarının yaşanmamasını temenni eder, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Aile Faciası - Son Dakika

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