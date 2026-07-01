Atık su tüneli projesinde kazı çalışmaları yüzde 92'ye ulaştı - Son Dakika
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Atık su tüneli projesinde kazı çalışmaları yüzde 92'ye ulaştı

Atık su tüneli projesinde kazı çalışmaları yüzde 92\'ye ulaştı
01.07.2026 09:13  Güncelleme: 09:15
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya, Defne ve Samandağ'ın atık su sorununu çözecek Turunçlu-Büyükçat Atık Su Tüneli Projesi'nde kazı çalışmalarının yüzde 92'sinin tamamlandığını duyurdu. Proje ile atık sular Asi Nehri'ne ulaşmadan arıtılacak ve tarımsal sulamada kullanılacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB); Antakya, Defne ve Samandağ'ın atık su sorununu çözmeyi hedefleyen Turunçlu-Büyükçat Atık Su Tüneli Projesi'nde kazı çalışmalarında yüzde 92 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, İLBANK, Emlak Konut GYO ve HATSU iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında 11,2 kilometre uzunluğundaki atık su tüneliyle atık sular, Asi Nehri'ne ulaşmadan Büyükçat İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne taşınacak ve arıtılan sular tarımsal sulamada yeniden kullanılacak.

HATSU yetkilileri, yerin 28 metre altında sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla Antakya, Defne ve Samandağ'ın modern atık su altyapısına kavuşacağını, Asi Nehri'ndeki kirliliğin azaltılacağını ve çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlanacağını belirtti. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atık su tüneli projesinde kazı çalışmaları yüzde 92'ye ulaştı - Son Dakika

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