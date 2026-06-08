Hatay'da Çilek Hasadı Başladı - Son Dakika
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Hatay'da Çilek Hasadı Başladı

Hatay\'da Çilek Hasadı Başladı
08.06.2026 09:40
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Hatay'da 4 bin 300 dekar alanda çilek hasadı yapılıyor, 10 bin 900 ton rekolte bekleniyor.

HATAY'da 4 bin 300 dekarlık alanda üretimi yapılan ve yurt dışına da ihraç edilen çilekte hasat sürüyor.

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Hatay'da hasat dönemi başladı. Kendine has aroması ve lezzetiyle öne çıkan Yayladağı çileği için düzenlenen hasat programına Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk katıldı. Üreticilerle birlikte çilek toplayan Masatlı, bereketli bir sezon geçirilmesini temenni etti.

Yayladağı'nın çilek üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Masatlı, " Bugün Hatay'ımızın bereketli toprakları Yayladağı ilçemizde emeğin, sabrın ve umudun tarlada ürüne dönüştüğü çilek hasadındayız. Burasını sadece bir tarla olarak göremeyiz. Çünkü burada üreticilerimizin emeği ve alın teri vardır. Diğer taraftan da üreticilerimizin bu coğrafyadaki umudunu nasıl yeşerdiğini, nasıl filizlendiğini hep beraber bu manada görmüş oluyoruz. Yayladağı, Türkiye'de en güzel aroması olan çileklerinin yetiştiği de bir ilçemizdir. Biz her yıl buraya çilek hasadı için gelip üreticiyle beraber hasat yaparız. Bu mutlu zamanı hep beraber yaşarız. Bizim açımızdan bir sevindirici tarafı da geçen seneki rekolte olarak yüksek bir rekolte yakalamamızdır. Geçen yılla bu yılki ekiliş dekarımız neredeyse aynı oldu. Yaklaşık 4 bin 300 dekarlık sahada Hatay genelinde biz çilek üreticiliği yaptık. Geçen yılki bizim rekoltemiz 9 bin 300 ton iken bu yıl yaklaşık 10 bin 900 ton bekliyoruz. Yayladağı ilçemiz Hatay genelinde de bu işin yüzde 70'ini karşılıyor. Burada da 3 bin dekardan fazla sahada şu an itibariyle çilek yetiştiriciliği gerçekleşti. İnşallah 7 bin 600 ton Hatay'daki toplam rekoltemizin neredeyse yüzde 70'ini inşallah Yayladağı ilçemiz bu sene yetiştirmiş olduğu çileklerle beraber başta iç piyasa olmak üzere ihracata vermiş olacaklar" dedi.

Kaynak: DHA

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