Hatay'da Çocuk Demir Kapıda Sıkıştı - Son Dakika
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Hatay'da Çocuk Demir Kapıda Sıkıştı

Hatay\'da Çocuk Demir Kapıda Sıkıştı
12.06.2026 09:26
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Antakya'da çocuğun parmağı demir kapıya sıkıştı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'da evin demir kapısının arasına parmağını sıkıştıran çocuğun parmağı itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde küçük çocuğun parmağı evin demir kapısına sıkıştı. Kendi imkanlarıyla çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkaramayan aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Acı çeken çocuk, itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarılarak rahat nefes aldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Antakya, İtfaiye, Çocuk, Hatay, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da Çocuk Demir Kapıda Sıkıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Akkıran Serkan Akkıran:
    iyi kurtarılmış da çocuğu ilk yardımdan sonra hastaneye götürdüler mi bilinmiyo, parmağının durumu nasıl bunları merak ediyorum haberde yazması gerekirdi 0 0 Yanıtla
  • Sevde Nur Yıldız Sevde Nur Yıldız:
    güzel kurtarıldı tabi ama bu tip olaylar başka yerlerde de oluyo acaba itfaiye her seferinde bu işlerle mi uğraşıyo devletin başka işi yok mu bu tür kazaları önlemek için ne yapılıyo onu sorarım ben 0 0 Yanıtla
  • Mediha Türkoğlu Mediha Türkoğlu:
    ya valla eskiden böyle şeyler olmazdı ya çocuklar daha dikkatli olurdu şimdiki çocuklar hep telefonda takılıyor dikkat etmiyolar işte böyle oluyo neyse iyi kurtulmuş da bir daha dikkat etsin 0 0 Yanıtla
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