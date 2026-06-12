Hatay'da evin demir kapısının arasına parmağını sıkıştıran çocuğun parmağı itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde küçük çocuğun parmağı evin demir kapısına sıkıştı. Kendi imkanlarıyla çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkaramayan aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Acı çeken çocuk, itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarılarak rahat nefes aldı. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Hatay'da Çocuk Demir Kapıda Sıkıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)