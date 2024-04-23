Hatay\'da çocuklar güvenlik güçleriyle denetime çıktı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında; çocuklar jandarma, polis ve sahil güvenlik üniformalarıyla denetime çıktı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bir grup çocuk, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Polis üniforması giydi. Çocuklar, güvenlik kuvvetlerinin gerçekleştirdiği denetimlere katıldı. Bu özel gün, çocuklara hem eğlenceli anlar yaşattı hem de onlara güvenlik güçlerinin görevlerini deneyimleme fırsatı sundu. - HATAY