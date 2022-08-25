Hatay'da CHP'ye Katılan Yeni Üyelerin Rozetlerini Başkan Savaş Taktı

Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan yeni üyelerin rozetlerini, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş taktı.

Şehrin 15 ilçesini gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Altınözü ilçesinde CHP'ye üye olanlara milletvekilleri ile birlikte parti rozetlerini taktı. CHP'ye katılanlar arasında AKP'li Altınözü Belediye Meclis Üyesi de vardı. Savaş, ilçedeki Mayadalı, Boynuyoğun, Yarseli, Büyükburç, Altınkaya ve Tepehan mahallelerini ziyaret etti. Savaş'a ziyaretlerinde CHP Hatay milletvekilleri Suzan Şahin ve İsmet Tokdemir, CHP Altınözü İlçe Başkanı Hamit İsaoğulları ve partililer eşlik etti. Buralarda esnaf, çiftçi ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Savaş, sekiz yıllık Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 21 yıllık iktidardan kente daha fazla yatırım yaptığını söyledi.

"ALDIĞIMIZ OYLARIN HAKKINI VERMEK İÇİN YOKLUK İÇİNDE VARLIK YARATARAK ÇALIŞIYORUZ"

İktidarın Antakya-Altınözü arasındaki 20 kilometrelik yolu 20 yılda yapmadığını söyleyen Savaş, "Yeniyle eskiyi, iyiyle kötüyü ayırmamız lazım. 21 yıllık iktidar köylere ne yapmış, 8 yıllık HBB ne yapmış diye değerlendirmek lazım. Sağa sola değil şehrimizi ve ülkemizi yarınlara kim daha iyi taşır diye düşünmek lazım. Bugüne kadar 593 mahallemize önyargısız hizmet ettik. Aldığımız oyların hakkını vermek, helal ettirmek için yokluk içinde varlık yaratarak çalışıyoruz. Samimiyetle, sadakatle ve sevgiyle hizmet üretiyoruz" dedi.

"CHP'DE KİMSE İBADETİMİZE, NAMAZIMIZA, ORUCUMUZA KARIŞMADI"

CHP'ye katıldığı andan itibaren rahat çalışma ortamı ile karşılaştığını belirten Savaş, "CHP'de kimse ibadetimize, namazımıza, orucumuza karışmadı. Burada inanca, manevi dünyaya saygı var. Altılı Masa'da liberal, milliyetçi, muhafazakar, demokrat, sosyal-demokrat var. Partiler din ya da mezhep değildir. Vatandaşa hizmet etmek için sadece araçtır. Ekonomi çok kötü durumda. Asgari ücretle geçinenlerin çocuk okutması çok zor. Artık sorgulanması gereken bunlardır" diye konuştu.

ŞAHİN'DEN İKTİDARA ELEŞTİRİ

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, mevcut iktidarın millete sırtını döndüğünü söyledi. İktidarın Hatay'a vadettiği hiçbir yatırımı yapmadığını da sözlerine ekleyen Şahin, "İktidar Hatay'a ne sulama suyu barajı ne içme suyu barajı ne de gölet yaptı. Tek amaçları Lütfü Savaş'ı ve HBB'yi hizmet edemez hale getirmektir" dedi.