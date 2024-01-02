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Hatay'da Deprem Felaketi: Vatandaşlar Acı Dolu Günleri Unutamıyor - Son Dakika
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Hatay'da Deprem Felaketi: Vatandaşlar Acı Dolu Günleri Unutamıyor

Hatay'da yaşanan deprem felaketi sonrasında vatandaşlar, aylar geçmesine rağmen acı dolu günleri unutamıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 25 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Antakya ilçesinde enkazın büyük bir kısmı kaldırıldı ancak şehir hala tanınmaz bir halde. Hataylılar, yeni yıla umutlarla girmelerine rağmen acılarını hala içlerinde hissediyorlar. Depremzede vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde duygularını acı içerisinde ifade ettiler.

Hatay\'da Deprem Felaketi: Vatandaşlar Acı Dolu Günleri Unutamıyor
02.01.2024 - 10:43,
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Hatay'da yeni yıla buruk giren vatandaşlar, asrın felaketinin üzerinden aylar geçse de bir an olsun acı dolu günleri unutamıyorlar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketiyle tanınmaz hale gelen Antakya ilçesinde enkazın neredeyse tamamı kaldırıldı ve şehir adeta tanınmaz hale geldi. Sokakların, caddelerin ve yaşam alanlarının yerini araziler aldı. Hataylılar, takvim yaprakları 2024'ü gösterse de acı dolu günleri unutamıyor. Depremzede vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde duygu ve düşüncelerini acı içerisinde anlattılar.

"Tarifi imkansız bir acı, ben hala 6 Şubat 2023'teyim"

Yeni yıla büyük umutlar ve hayallerle girdiğini ifade eden Filiz Bekler, "2023'e çok büyük hayallerle, çok büyük umutlarla girmiştik. 6 Şubat sabahına kadar her şey çok güzeldi, depremle birlikte bütün umutlarımız, hayallerimiz ve sevdiklerimizi kaybettik. Tarifi imkansız bir acı, ben hala 6 Şubat 2023'teyim. Ben hala acı dolu gecenin sabahındayım, hep de öyle kalacağım" dedi.

"Çok fazla kaybımız var, buruk bir haldeyiz"

Geçtiğimiz yıla mutlu başladığını söyleyen Mehmet Gürbüz, bu yıla buruk başladığını ifade ederek, "Şehrin halini görüyorsunuz, artık eski şehir kalmadı. Çok fazla kaybımız var, buruk bir haldeyiz" şeklinde konuştu.

Hatay'ın eski güzel günlerini özlediğini belirten Ali Et ise, "2023'e iyi girmiştik ama başı kötü oldu. Burukluk var içimizde. Memleketimiz elimizden gitti, her yer yıkıldı. Hatay eski güzel günlerini özlüyoruz" diyerek, şehrin yaşadığı yıkımı ve kayıpları dile getirdi. - HATAY

Kaynak: İHA
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