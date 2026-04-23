Hatay'daki Atatürk Parkı'nda Asırlık Ağaçlar Nehir Islah Çalışması Sırasında Kesiliyor: "100 Yıllık Park Bu Şekilde Yok Edilerek Nereye Varılacak?"

Haber: Burcu ÖZKAYA GÜNAYDIN

(HATAY) - 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da yeniden inşa süreci sürüyor. Deprem sonrası kent merkezinin tek yeşil alanı olan Atatürk Parkı, yanı başındaki Asi Nehri ıslah çalışması kapsamında yenileniyor. Şantiye alanına dönen parktaki 100 yaşını aşkın birçok ağaç kesiliyor. İklim Adaleti Koalisyonu Hatay Temsilcisi Eda Dinçman ağaçların kesilmesine tepki gösterek, "Bu park kaybettiğimiz tüm değerlerin üzerine hatıralarımızı yaşatacağımız, geleceğe taşıyacağımız bir yer" dedi.

İklim Adaleti Koalisyonu Hatay Sözcüsü Eda Dinçman, Atatürk (Antakya) Parkı ve Asi Nehri çevresinde yürütülen ıslah çalışmaları sırasında ağaçların kesilmesine ve parkın kültürel dokusuna zarar verilmesine tepki gösterdi. Dinçman, yüz yıllık parkın ve içindeki hatıraların yok edildiğini, yetkililerden ise resmi açıklama alamadıklarını vurguladı.

Dinçman, daha önce Asi Nehri'ndeki çalışmalar sırasında parkı ziyaret ettiklerini ve ağaç kesimlerine tepki gösterdiklerini, bu sırada kendilerine ise ısrarla "ağaçların kesilmediğine dair savunma yapıldığını" anlattı. Dinçman, şunları söyledi:

"Bu savunmayı yapan kişiler de tamamen şantiyenin müdürleri ya da mühendisleriydi, şantiye şefleriydi. Büyük Antakya Parkı'nın girişinde bulunan bir geyik vardı. O geyik yıllardır orada var. O geyik üzerinde herkesin bir anısı, fotoğrafı var. Bizim için kültürel değeri olan, tarihe tanıklık eden bir heykeldi, kaldırıldı. Ona da çok büyük bir tepki oldu. Asi nehri kenarındaki Hatay'ın ana vatana katıldığı zamanda, Fransızlar zamanında ekilen o güzel ağaçların çoğu yerinden kaldırılıp kökünden çıkarıldı. Ona da tepki gösterdik."

Türk Tasarım Vakfı, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Belediyesi'nin ağaç kesimi iddialarını reddettiğini söyleyen Dinçman, ancak sahadaki durumun farklı olduğunu ifade etti.

Dinçman, "Bu süreçte Türk Tasarım Vakfının ağaçları kestiği söylendi. O alana da geldik. Türk Tasarım Vakfı da Büyükşehir Belediyesi de Antakya Belediyesi de kabul etmedi ama ağaçlar kesilmişti. Sonrasında Asi kenarındaki ağaçlar kaldırıldı. Çünkü Asi yatağının kenarına beton dökülüyor. Fore kazık çakılıyor" dedi.

Park içine kurulan işçi yatakhanesinin ağaç kesilmeden yapılmasının mümkün olmadığını ifade eden Dinçman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Asi ıslah projesi kapsamında parkın içerisine büyük iş araçları girip çıkıyor. Şu an yeni olan Asi'nin diğer tarafından görebildiğimiz bir yatakhane kurulmuş. Üç katlı konteyner bir yatakhane var. Yatakhane parkın içerisindeki ağaçlık bölgeye kuruldu. Üç katlı, TOKİ şantiyelerinde kurulan yatakhane gibi. TOKİ'de çalışanlar kalıyor. Orası tamamen büyük bir alanı kaplıyor zaten. Ağaç kesilmeden oraya bir yatakhane kurmak mümkün değil. 'Ağaç kesilmedi' sözleri gerçeği yansıtmıyor."

Deprem sonrası yapılan çalışmalara saygı duyduklarını ancak şehrin kimliğinin korunması gerektiğini vurgulayan Eda Dinçman, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Büyük bir çalışma var. Buna çok büyük bir saygımız var. Evet, bir şehir bir depremle yok oldu. Yapılacak çalışmalara anlayış gösteriyoruz. Bundan sonra yapılacak güzel çalışmaları reddettiğimiz anlamına gelmiyor. Sadece şunu söylemek istiyoruz; bu ağaçlar, bu yüz yıllık park bu şekilde yok edilerek nereye varılacak? Bu park kaybettiğimiz tüm değerlerin üzerine hatıralarımızı yaşatacağımız, geleceğe taşıyacağımız bir yer. Antakya'ya oksijen veren, nefes veren yerleri neden bu şekilde yok ediyoruz? Biz ona üzülüyoruz."